國際影后張曼玉近年淡出影壇，但她越活越年輕，堅持圓音樂夢，日前還一身暴瘦出席時尚活動化身一日DJ，天王郭富城和謝霆鋒都成了樂迷，在一旁搖頭晃腦。而張曼玉過去有過一段婚姻，和法國導演奧利維耶阿薩亞斯（Olivier Assayas）結婚4年離婚，最近奧利維耶受訪，坦言曾寫信問張曼玉願不願意復出拍戲，沒想到收到冷淡回應，似乎也暗示張曼玉已下定決心這生不會再復出拍戲。

張曼玉早年參加港姐比賽出道，獲得亞軍和最上鏡小姐獎，之後她星路順遂，接連演出許多知名作品，更獲得國際獎項殊榮，感情方面卻起起伏伏，曾和導演爾冬陞相戀，傳為了對方整牙，沒想到最後被男方提分手，與梁朝偉、劉嘉玲傳出過3角戀，而多年後劉嘉玲曬合照和張曼玉和解，轟動一時。

張曼玉前夫奧利維耶受訪認邀過張曼玉拍戲但被打槍。（圖／達志影像）

張曼玉1996年演出了奧利維耶的電影《迷離劫》，1998年兩人結婚，2002年閃電離婚，外界常心疼她在婚姻愛情路不順，她則坦然表示：「結婚就是幫助我明白，我根本不需要婚姻」，更表示不覺得感情路一路走來有什麼好可惜的，她反倒覺得自己有過很豐富的回憶，「我每次都是享受到極致。」

據《Vanity Fair》報導，奧利維耶最近將當年走紅的電影《迷離劫》翻拍成8集電視劇版本，他透露開拍前有寫信給張曼玉，除了希望得到她的祝福，也問她是否有意願客串？但張曼玉冷淡回應：「不，我不想演，基本上我已經不想拍戲了，但當然過去的一切是屬於我們的，所以做你想做的事都是對的，如果你想要我的祝福，我會獻上我的祝福」，她認為演戲已經不再屬於她的世界，短短幾句話也道盡她已對當演員毫無留戀的真實心情。