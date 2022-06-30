衛生福利部公布110年國人死因統計，死亡人數共18萬4172人，較109年增加1萬1105人。去年國內爆發本土疫情，「新冠肺炎COVID-19」也納入國人死因，排名第19位。另受到疫情影響，民眾減少外出，十大死因第7位「事故傷害」中，「運輸事故」死亡人數創歷史新低。

衛福部統計，110年死亡人數共18萬4172人，其中十大死因佔7成6；和109年相比，除了肺炎死亡人數減少1.4％，其餘皆上升，以高血壓性疾病、糖尿病、慢性下呼吸道疾病增加最多。

衛福部統計處副處長劉訓蓉指出，110年死亡人數上升主要有兩大原因，首先是人口老化，由於65歲以上人口增加快速，死亡人數也隨之上升，死亡年齡中位數是77歲；其次是去年1月低溫天數多達3分之1，為105年霸王寒流後，首次死亡率和標準化死亡率同時增加。

去年國內首度爆發本土新冠肺炎疫情，衛福部統計，110年因新冠肺炎死亡共896人，包含國人國外死亡57人。劉訓蓉說明，由於死因統計是以直接導致死亡的「原死因」判定，可能和疾管署公布的死亡人數有些微不同。

劉訓蓉指出，新冠肺炎排名國人死因第19位，並非去年死亡人數增加主因。是否因為新冠肺炎導致去年超額死亡？她說明，以《經濟學人》統計模型推估，台灣從109年到110年超額死亡數都是負的；截至5月31日統計，全球僅台灣和紐西蘭仍維持負數。

衛福部統計，110年十大死因依序為惡性腫瘤（癌症）、心臟疾病、肺炎、腦血管疾病、糖尿病、高血壓性疾病、事故傷害、慢性下呼吸道疾病、腎炎腎病症候群及腎病變、慢性肝病及肝硬化。與109年相比，高血壓性疾病排名從第7名升到第6名，事故傷害降為第7名。

據統計，110年事故傷害死亡共6775人，與109年差異不大。劉訓蓉指出，受到本土疫情影響，民眾減少外出移動，事故傷害的「運輸事故」死亡人數較109年減少85人，創歷史新低。

若以年齡別觀察，1到24歲死亡人口以事故傷害居死因首位，25到44歲以癌症與輕生居前兩名，45歲以上則以癌症與心臟疾病居死亡前兩名。