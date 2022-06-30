薪水跟不上物價上漲，一名男網友表示，到麥當勞自動點餐機點麥脆雞套餐，結帳金額175元，嚇得他趕緊取消交易，改到坊間的炸雞攤買120元炸雞，令他忍不住說「麥當勞宛如『吃信仰』的」，網友也紛紛留言說，「買麥脆雞套餐真的很虧，根本是超盤全餐」，不過也有少數人認為麥當勞很要求食品安全，花多點錢吃得比較安心。

原PO昨（29）日於PTT八卦板指出，傍晚到麥當勞買晚餐，使用自動點餐機點了麥脆雞套餐，總金額顯示為175元，他嚇得直呼「怎麼會漲價這麼多？」取消交易後，他改到其他炸雞店消費，共花費120元。

原PO認為，麥當勞多數門市採用自動點餐機，已節省人力支出成本，沒有回饋給消費者，還不斷漲價，感嘆「現在麥當勞宛如『吃信仰的』」。

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「175元可以買鹽酥雞吃到吐」、「點這號餐是真的虧，兩塊炸雞、一杯飲料、一包薯條就要175元，一些炸雞店175就能買超多東西」「這號餐真的是有錢人在吃的，我好幾年可能才吃一次」、「真的貴到哭」、「你是不是點了超盤全餐？」、「超值全餐根本是超盤全餐」、「現在速食店都漲得很誇張，早就不吃了」。

留言中也有人說，麥當勞很要求食品安全，會定期更換油品，雖然漲價但吃得相對安心，「食品檢驗成本很高，認真做沒幾家」、「吃麥當勞就是花錢買食安，你不知道嗎？」、「花錢買食安總比鹹酥雞攤回鍋油好」、「好吃阿！認真說175元也還好，現在很多便當一個就要150了」、「算漲得慢了，15年前120元，15年後才漲50元」。