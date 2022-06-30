雲林縣詹姓和丁姓男子27日騎車行搶一名外籍女移工，警方掌握車牌追人，並進一步追查2人另涉及廟宇竊盜案，全案依搶奪、竊盜等罪移送法辦，檢方向法院聲請羈押獲准。

雲林縣虎尾警分局今天召開破案記者會，由偵查隊長郭建宏說明案情。

郭建宏指出，外籍女移工27日凌晨獨自騎乘電動摩托車行經元長鄉台19線時，發覺詹姓和丁姓男子騎乘機車尾隨、要求她停車，她心生畏懼想加速逃離，丁男見狀突然出手將其推倒，後座的詹男立刻下車搶奪背包，2人騎車逃逸。

郭建宏表示，警方接獲外籍女移工報案後，依據監視器掌握犯案時的車牌，同時發現2人犯案後往南投縣逃逸，警方立即前往逮捕詹姓和丁姓男子，並從他們身上搜查到現金新台幣2200元、一批犯案工具。

警方進一步追查，詹姓和丁姓男子因缺錢花用，當天除了騎車行搶外，另外使用自製的「釣魚」工具至廟宇盜取香油錢。

警方訊後依搶奪、竊盜、違反毒品防制條例移送地檢署偵辦，檢方認為2人有反覆實施之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見獲准。

虎尾警分局長廖志明提醒民眾出門在外應注意隨身財物，避免錢財外露遭扒手盯上，並隨時注意身邊有無可疑人士跟蹤，若遇可疑人、事可請求警方協助查察，以防範竊盜、搶奪及強盜等案件發生。（編輯：謝雅竹）1110630