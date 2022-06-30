藝人的外型、身材變化總是外界焦點，不論是顏值「長歪」、發福或是暴瘦都是話題，其中，「星女郎」張雨綺近日就被陸媒翻出臉腫成饅頭照，就連男神林更新過去的方臉、粗脖子照也出土，兩人不約而同被指腫成「饅頭臉」。

34歲「星女郎」張雨綺以《長江7號》打開知名度，她在劇中身穿一身素色旗袍，氣質又纖瘦模樣相當撩人，不過她近日就被陸媒翻出臉腫成饅頭照，照片中，張雨綺臉蛋灌風腫得像饅頭，原本一雙濃眉大眼被擠成瞇眼，從側面看，張雨綺的臉部輪廓就像腫脹的氣球，少了以往的神顏，讓粉絲認不出來。

張雨綺臉蛋腫得像饅頭。（圖／取材自搜狐娛樂）

而被翻出崩壞照的還有男神林更新，陽光男神林更新出道以來鮮少負評，他以陽光、深情形象擄獲少女的心，但林更新卻被翻出他在新戲中，臉頰極度腫脹、脖子也爆粗，崩壞饅頭臉和林更新以往的俊俏模樣差很大。

林更新臉頰腫脹、脖子爆粗。（圖／取材自搜狐娛樂）

35歲男星尹正則被酸臉肥到像大媽，尹正演活電影《夏洛特煩惱》的「一剪梅」學霸袁華、網絡劇《原生之罪》的正氣刑警，在電視劇《鬢邊不是海棠紅》飾演愛國京劇名伶，尹正外型俊秀、鼻梁高挺，清爽少年感相當有鄰家男孩的氣質，但尹正近期卻遭指臉變得大又圓、又爬皺紋，甚至髮際線後退，崩壞照在網上引發瘋傳。