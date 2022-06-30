2022年中職季中選秀會將於7月11日登場，今日（30日）聯盟公布測試會獲得推薦名單，共有74人獲得球團推薦，為歷年來最多推薦人數，其中像是安永鮮物日籍投手髙塩將樹、伊朗「混血王子」爾曼羅索普都獲得推薦，取得挑戰職棒的機會。

這次中職測試會共吸引150人參加，最終有74人獲得球團推薦，其中投手39人、捕手4人、內野手18人、外野手13人，人數為歷年之最。

測試會入選名單如下：

投手（39人） 蕭柏頤、曾品洋、鄭副豪、林詩翔、謝科豐、邱志鵬、鄭澔 黃紹睿、陳致賢、黃勃睿、李軒慈、歐承韋、高紹偉、大瀧 幸治、爾曼羅索普、髙塩將樹、戴宏鈞、蕭憶祥、張鈞翔、賴明杰、陳柏諺、邱承奕、高秉洋、唐榮恩、陳正毅、藍翊誠、羅聖凱、陳慎、屠振瑋、李欣穎、陳柏均、林浩瑋、林承頴、王品傑、李超、潘奕誠、鄧佳安、翁緯喬、林展樟

捕手（4人） 豊暐、陳致嘉、周亨叡、張益豪

內野手（18人） 張建鑫、黃秉揚、蔡旻昇、顏郁軒、林子宸、李承嘉、李承恩、古森、葉子然、柯佳豪、賴柏均、林俊恩、烏凱恩、吳寬軒、高偉倫、陳洛陽、林雨力、游証鈞

外野手（13人） 潘亮銘、戴焙麟、巴奇達魯妮卡兒、楊岩潔、周佳樂、廖筱堯、吳翰承、羅人豪、林凱鈞、高聖恩、范育銓、陳喆閎、陳鴻德