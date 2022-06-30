台中銀(2812)發表聲明表示，近期發現有不知名業者擅自使用近似公司商標及字樣於招牌上，經營土地開發、不動產銷售業務，對此強調與「台中房屋」、「台中土地開發」、「台中建築地產」、「台中銀建經」、「台中聯合地政」無任何關係，請消費者留意，免生誤會。

台中銀表示，公司所有的「台中銀行標章」、「台中銀行TAICHUNG BANK及圖」等註冊商標，為公司指定使用於第36類的銀行、信託服務、銀行業務、保管箱寄存服務、保證、發行信用卡服務、融資服務、租賃買賣融資、融資性租賃、不動產租賃貸款、不動產租賃、不動產買賣、不動產經營管理等服務。

為建立企業識別形象及強調在地文化，台中銀2007年6月已將「臺中商業銀行」改為「台中商業銀行」、簡稱「台中銀行」，同時採用新式行銜字體全面更換所有營業單位招牌，建立企業形象，包括台中銀行、台中銀保經、台中銀證券、台中銀租賃及台中銀投信5大事業。

台中銀指出，近來發現有某不知名業者（查無公司或商號登記）未經公司同意，擅自在台中市中清路二段826號使用近似公司上述商標的圖樣、企業識別形象及「台中房屋」（水湳經貿店）字樣於招牌及門楣上，經營土地開發、不動產銷售業務。

為避免消費者誤認「台中房屋」為本公司關係企業或與本公司有任何關係，台中銀特此聲明，公司與「台中房屋」、「台中土地開發」、「台中建築地產」、「台中銀建經」、「台中聯合地政」無任何關係，請消費者留意，免生誤會。