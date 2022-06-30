近期大陸股市領漲全球股市，截至6月28日，上海綜合及深圳成分股指數，近一月漲幅分別達到14.58％及7.95％。

統一投信表示，隨著大陸官方刺激政策陸續出台，目前中國股市的「市場底」已經逐漸浮現。

根據歷史經驗，陸股落底反彈，往往會有兩個階段，先是在政府政策支持下形成「政策底」並反彈，後又受全球總經不確定性等因素，使市場再次回落。

直到主要利空出盡，或政策逐漸發酵，實體經濟效益顯現時，「市場底」才實際落地。觀察金融海嘯以來，陸股4次股災，「政策底」通常領先「市場底」一至二季時間。

統一投信指出，這一次的股災，陸股在3月國務院釋放政策托底訊號時，開始逐步築成「政策底」。

過去數月，大陸與歐美緊縮趨勢相反，先後降準、降息，啟動寬鬆貨幣政策，並推出多項財政刺激方案。

政策開始實施加上解除封城政策，上海綜合指數在4月27日本益比觸及2016年以來3次股災低點後，開啟一段反彈行情。