根據投信投顧公會，統計截至5月底統計資料，台股ETF規模來到新台幣6,562.71億元，今年來增加1,637.88億元，成長率來到33.25％，同期間全體境內基金規模卻衰退2.67％，其中元大台灣50（0050）今年來淨申購金額更突破1,000億元。

資金持續前進台股ETF，完全不受大盤影響。根據統計，在6月17日至6月24日當周台股指數修正劇烈，逼近1萬5,000點大關前，搶反彈機會投資人大增，截至6月24日為止，元大台灣50正2（00631L）近一周淨申購92.3億元，元大台灣50淨申購76.4億元、元大高股息（0056）淨申購58.6億元。

此外，據統計，投資人對0050今年前5月呈現淨申購，6月以來（24日止）即累積301億元淨申購，使今年淨申購金額累積達1,018億元，是2021年全年淨申購金額343億元的逾3倍，規模來到2,345億元，穩居台股ETF規模最大。

台股高股息主題ETF，今年以來至6月24日止，6檔累計合計淨申購965.8億元，其中0056累計淨申購金額達321.6億元，且近一周增加1.2萬人居冠，是唯一單周增加萬人之ETF，其受益人數更已經來到68萬128人，持續改寫ETF最高的人氣紀錄。