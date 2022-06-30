《飛起來吧，蝴蝶》崔丹尼爾。（龍華電視提供）

首部以美髮師故事為主軸的韓劇《飛起來吧，蝴蝶》以發生在你我身邊的美髮院作為素材，講述讓客人改頭換面、光彩耀眼的髮型設計師與實習生的故事。這裡是擁有全世界最多祕密的地方，無論你帶著什麼的心情而來，希望你能帶著笑容與自信走出美髮院，猶如蝴蝶破繭成蝶，重新開始愛上自己，才會獲得別人的尊重與愛，是一部會讓所有人都深有同感的溫暖戲劇。

該劇是編劇朴妍善自《青春時代2 》時隔4年創作的回歸作品，她擅長寫出青春、感性，關於生活周遭的人物故事，因為貼近人心的劇情容易引起觀眾共鳴，加上由《你好德古拉》的導演金多藝和《那年冬天風在吹》、《雙甲路邊攤》的製作人金寶京共同執導，採完全事前製作，花10個月精心打造，金香起、崔丹尼爾、吳允兒等演技派加持，提高了觀眾對作品和角色的期待感。

金香起於2003年童星出道，在《與神同行》、《十八歲的瞬間》、《證人》等作品中每次都挑戰新的角色，展現了超齡的演技，更是韓國影史上最年輕的青龍獎影后。時隔3年回歸小螢幕，飾演在美髮院有5年資深經歷的實習生高興，雖然名字叫高興，但卻是個性格內向、小心謹慎的人，面對設計師的升等考試，明明很努力卻總是無法通過，也不被看好，開始懷疑自己。

金香起說：「第一次拿到劇本的時候，就像看網絡漫畫一樣，非常有趣，特別是這部作品與以前不同，是我第一次演出社會人士，可從劇中學習到與人溝通的方法，高興的故事深深打動了我，從拍攝過程中得到安慰，重新認識另一個我，希望能給觀眾看到不一樣的演員金香起。」

崔丹尼爾在情境喜劇《穿透屋頂的HighKick》中飾演李志勳狙擊女心，帥氣高大的眼鏡美男形象讓人心動不已，後續接演了《童顏美女》、《學校2013》等都有不錯的收視和口碑。從愛情劇到喜劇多種題材，角色個性的轉變收放自如，這次他飾演首席髮型設計師「光洙」，是個擁有挑剔的人格特質，堅持自己專家意見的自戀狂美髮師，為此還親自學習剪髮技術，時隔四年回歸電視劇將帶來怎樣的精湛演技，備受觀衆關注。

在準備拍攝時，崔丹尼爾看到劇本裡20多歲剛出社會年輕人的故事，想到了20多歲的自己，有很多想法，有徬徨無措，怕很難從黑暗的感情中擺脫出來，但發現只要默默地做著自己負責的事情，就會克服了危機，讓他明白責任感最終會守護自尊心，因為這樣的信念讓他克服了低潮。劇中有著各種動人的故事，希望也能給予正在否定自己的你、受傷的你，正向的引導。

此外，還有韓劇常客吳允兒飾演樂天嘮叨不斷的店長Michelle；在《夫婦的世界》嶄露頭角的沈恩祐飾演崔丹尼爾的死對頭Jen；網劇《戀愛播放列表》中展現年下男魅力的朴柾佑飾演老么朴武烈；通過《機智的醫生生活》、《氣象廳的人們：社內戀愛殘酷史篇》讓觀眾深刻印象的文太裕飾演大齡實習生吳老師；以及因電影《朴花英》受到忠武路關注的怪物新人金佳熙飾演對自己的身材不自信的秀麗。

《飛起來吧，蝴蝶》7月15日起於中華電信MOD戲劇199專區、Hami Vedio：影劇館上架，並於8月13日起在龍華偶像台MOD353頻道，週末晚間8點半播出。