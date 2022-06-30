隨著時代變化，許多字的用法也會隨著改變，或許衍生出其他用法，主持人邰智源日前在instagram發文寫著：「真的跳得還蠻高的～是蠻好不是滿好，不要再寫錯囉」，原本好意提醒網友該字用法，卻反被指正用法錯誤，引發一連串討論。

邰智源在instagram曬出一夥人出外景節目時，集體跳高瞬間的照片，只見一夥人對著鏡頭擺出燦笑，看得出來心情相當愉快，接著寫道：「真的跳得還蠻高的～是蠻好不是滿好，不要再寫錯囉XD」，藉機提醒大家容易用錯的字，不過卻被網友糾正「滿好才是對的」，讓他直接回覆：「無奈」，還附上哭臉的表情符號。

網友查教育部辭典解釋兩字用法。(taitaihome ig)

教育部國語辭典顯示「蠻」和「滿」兩字有時能互相通用。（圖／網路）

對於用字正確與否引發討論，有不少網友留言：「剛剛查教育部字典，『蠻』當副詞有『很、挺、十分』的意思，通『滿』」、「積非成是的例子之一，現在『蠻』已經通『滿』了，但我還是習慣用滿」、「教育部有解釋囉，滿是對的」，但也有許多人訝異表示：「滿又通了？那我之前考作文扣的分數誰還我」、「教育部又改喔？前幾年不給通」。