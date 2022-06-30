國民黨台北市長參選人蔣萬安公布競選標語「你＋台北就是無限」。（蔣萬安辦公室提供／楊亞璇台北傳真）

國民黨台北市長參選人蔣萬安30日公布競選標語「你＋台北就是無限」，LOGO則以白底為主。蔣萬安說，多重線條的無限符號，代表台北市躍動、靈活、革新的新風貌，不同顏色象徵北市豐富多元，未來台北就是讓市民實現自我的地方。

蔣萬安30日舉行台北市長競選標語、LOGO發布記者會，並邀請霹靂舞國手程聿寧，以及即將前進紐約時裝週的新銳服裝設計師周玉媗來到現場，展現青年的夢想及對於實現自我價值的堅持。

他說，年輕人非常渴望與國際接軌，希望透過自己的實力躍上國際舞台，讓自己發光發熱、被看見；但這八年來台北市停滯，其他五都都以10馬赫的速度前進，但是台北市的發展卻是龜速，市容老舊、人口外流，原本應該帶領台灣起飛的台北市，「這顆引擎鈍化了」。

蔣萬安指出，很多朋友告訴他，如果當選台北市長，一定要讓台北重返榮耀，他也一直持續在思考，到底北市身為首善之都，核心價值是什麼？「是人」。

他表示，過去總是以整體的觀點來思考城市的發展，由上而下來規畫、建設一座城市，實現集體的價值，成為市政建設的目標，但他認為，未來城市的發展要倒過來，打造服務型的政府，「由下而上」傾聽每一位市民的心聲，讓每個市民個人的價值，能夠在這座城市實現。

蔣萬安強調，「卓越的個人形成卓越的群體，卓越的群體自然形成卓越的城市」，他的治理觀點，就是以服務的角度出發，未來台北就是讓市民實現自我的地方。

他說，如果你是熱愛跳舞的人，希望台北能夠提供安全又符合專業的場地，如果你是創業家，希望台北市提供後勤支援，讓公司成為獨角獸企業；甚至若只是希望能夠成家、育兒、購屋，基本的想望，他都要讓大家實現。

蔣萬安強調，「我帶領的台北市，要協助每一個你，讓你的努力，轉化成為實現無限的可能，你＋台北就是無限」，最近大家討論三咖督，各種顏色的組合，其實台北市民不分彼此，大家都是一體，台北市是你的、是我的、是所有台北市民的。

蔣萬安說，他的SLOGON很簡單也很白話，LOGO設計透過多重線條的無限符號，代表台北市躍動、靈活、革新的新風貌，不同顏色也象徵北市豐富多元。

蔣萬安表示，他要打造、建立的不只是硬體層面，讓大家能夠自我實現的環境，更希望在軟體層面營造氛圍，讓大家都能活出自己的樣子，希望所有有夢想的人來到台北，為了實現自我打拚，台北市終究因偉大的市民而偉大。