NCC昨（29）日公告《數位中介服務法》草案，未來包括臉書、YouTube等有效使用者超過230萬的大型平台全都將被納管，網友擔心將出現網路審查、文字獄等狀況。民眾黨立委蔡壁如今(30日)也質疑，「這次NCC推出的數位中介服務法草案，是打假？還是打異己？誰來監督？」

蔡壁如今日在臉書表示，若此草案通過，未來只要網路使用者認為網路言論涉及違法，都可向網路平台業者進行舉報，政府也可以自己向法院舉報，而法院必須在48小時內裁決，甚至還可以要求平台業者修改演算法，權力相當大。

蔡壁如指出，NCC打算花25億元成立「財團法人」作為處理假訊息的事業專責機構，但如此一來就可規避立法院的監督，「是什麼樣的財團法人，要花人民納稅錢25億元，又可以不受民意機關的監督？」

蔡壁如強調，這個新設的財團法人，作為未來數位中介服務法中一個很重要的權力機關，使用政府花的錢，在體制外握有公權力，卻不受民意機關監督，是一件很危險的事

蔡壁如認為，民主政治最重要的就是權責相符，享有權力就要在機制內受監督，不可任意妄為，「我期待這個法可以讓網路的發展有正面的意義、對未來青少年能產生正面的影響！」