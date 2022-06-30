台股今（30日）盤中重挫超過300點，摔破萬五大關，今年以來大盤已暴跌將近2成，讓許多投資人哀鴻遍野，此事引起網友們熱烈討論，有網友直呼「萬念俱灰」這種跌法連存股族都害怕了，甚至有投資人認為，大盤跌破重要支撐，後市並不樂觀，恐怕會繼續下跌。

該名網友在PTT論壇發文，第一句話就是問候大家「跌破萬五，大家還好嗎？」接著原Po說道，這段時間台股暴跌，連最穩的ETF 0050、00878的持有者都開始受不了，傳訊息向他求救，感嘆已經虧掉快一年的薪水。

原Po認為，當時這位朋友就是聽存股達人的話，想要用股息來繳房貸，沒想到現在股票大跌，未來股息勢必減少甚至不配息，房貸恐怕也會付不出來，原Po表示，「跑來找我借錢，唉，存股族真的不要再繼續分享經驗了，你們害慘太多人。」

事實上，台股6月以來已下跌近2千點，引起網友們熱烈討論，許多人哀號手上持股也都慘賠，「還好嗎？不好，很不好」、「蹲得越低，腳越麻」、「不玩了，可以把錢還給我嗎」、「有點慘，今天可能又要補錢了」、「上個星期至少有畢業文，這個星期大概都跑路去了」、「虧20多萬了，認真工作吧。」

此外，有網友認為，大盤跌破重要支撐，恐怕會繼續下跌，「不妙，看會繼續殺到哪裡」、「真的存股族應該很爽，繼續撿」、「萬五都破了，接下來換萬四」、「真的存股族會很開心啊，一直慢慢撿」、「連萬五都失守，真的慘慘慘。」

※免責聲明：文中所提之股市內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。