國民黨中昨天29日拍板徵召農田水利署苗栗辦事處前處長謝福弘選苗栗縣長，謝福弘30日受訪表示，近日除會建置18鄉鎮市的服務處，也會拜會3縣長、2立委以及有意表態參選的苗栗議長鍾東錦，盼向政壇前輩請益，並整合地方，讓黨內盡快團結迎接年底選戰。

謝福弘今天上午接受本報記者訪談，他說，仍要感謝黨中央給予機會跟肯定，首要的工作是成立全縣18鄉鎮市的服務處，並拜會前苗栗縣長傅學鵬、劉政鴻與現任苗栗縣長徐耀昌，還有立委徐志榮、陳超明，以及用最大誠意約見鍾東錦。

他也淺談目前對苗栗未來發展的藍圖，謝福弘說，苗栗財政拮据，他若當選縣長不會追求譁眾取寵的大建設，主要推行有感、實惠的政策，以各鄉鎮市社區來說，他希望先將道路鋪平、美化社區，從社區角落開始打造花園社區，進而到花園鄉鎮、花園城市，讓苗栗縣民居住環境有舒適感。

謝福弘提到，他將苗栗分成3個區塊，苗北地區是以竹南鎮、頭份市為首的科技重鎮；苗中則是苗栗市、後龍鎮、公館鄉等鄉鎮市，是行政文教中心；苗南則有三義木雕、卓蘭水果、泰安溫泉跟大湖草莓等，是苗栗重要的無工廠觀光區，他希望各區均衡發展，來打造出幸福城市。

另外，他也說，苗栗老年人口多，縣境內有不少廢棄校舍，可以活化利用作為長照中心、養生村、托老所，讓長輩們可以安心退休、安養晚年，也減輕家庭負擔。還有苗栗長年沒有兒童專責醫院，他期望上任後能整合各醫療院所與衛生單位資源，創立假日兒童急診，來守護兒童健康。

謝福弘表示，他宣布參選以來，心中已經有許多打造苗栗的想法，如今有機會被黨中央看見，他也預備好大展身手為苗栗服務，詳盡的政見跟理念，近期會逐一向社會大眾說明，並爭取鄉親認同。