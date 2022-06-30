經濟部宣布電價將在7月進行調漲，其中用電大戶最高一次飆漲15％，建大(2106)總裁楊銀明直接表明，建大一年電費支出將增加2400萬元，應該要重啟核電，讓供電更穩定、電價更親民。

楊銀明表示，假設電價上漲15％，建大一個月電費增加200萬元，一年台灣的電價支出從1.6億元會增加到1.84億元，用電成本明顯增加，但核電的價格、供電量相當穩定，必須要有更穩定及合理的電價支撐產業發展，希望能夠重啟核電。

建大5月營收回升至36.89億元，年成長22.56％，創營收次高，主要昆山廠復工，產量增加，加上越南PCR胎出貨持續暢旺所帶動。

建大自行車的訂單在疫情期間，預告訂單排到1年之後，目前到正常接單狀況，能見度3個月，自行車胎日產能達22.3萬條，日產量18.95萬條。

建大持續擴建越南廠汽車胎的生產規模、印尼廠自行車胎的設備產能，並加快台灣廠摩托車胎增產速度及擴充天津廠生產線。建大也在2019年爭取到美國自有品牌通路商PCR胎代工業務，由越南二廠負責生產，該廠日產能由2021年底1.96萬條今年預計提升到3萬條，目前是訂單滿載情況。