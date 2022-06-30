大陸國家稅務總局6月30日上午舉行落實新的組合式減稅降費政策專題新聞發佈會，指出新的組合式稅費支持政策正在平穩有序落地，其中微型、小型、中型、大型企業存量留抵退稅梯次性集中退還的任務基本完成。截至6月25日，新的組合式稅費支持政策，累計新增退稅減稅降費與緩稅緩費約2.58兆元（人民幣，下同），預計上半年整體將新增2.86兆元。

根據澎湃新聞引述大陸國家稅務總局說明，新的組合式稅費支持政策中，既有大規模增值稅留抵退稅，又有小規模納稅人階段性免徵增值稅政策；既提高科技型中小企業研發費用加計扣除比例到100％，又加大小型微利企業所得稅和小規模納稅人、小型微利企業、個體工商戶「六稅兩費」減徵力道。

此外，既有減稅，又有階段性降低失業保險、工傷保險費率；延緩繳納製造業中小微企業部分稅費並階段性緩繳社保費，強調這些政策將「真金白銀」直達企業，降低稅費負擔，緩解企業資金短缺等壓力，提振發展信心、穩就業保民生。