疫情持續兩年，進入新常態（the New Normal），對企業來說，數位思維的養成與工具的應用，成為企業必修的學分。產業發展局今（30）日舉辦「臺北市中小企業知識學苑系列課程」啟動記者會，產業發展局林崇傑局長表示，中小企業受訓前，電商科技應用的比例平均為30％，但結訓後，則大幅提高到90％以上，整體營業額平均更成長17.66％。

今年的「臺北市中小企業知識學苑系列課程」，課程主要有三大主軸，包括「產業數位培育課程」、「產業數位人才接軌」、「老闆學校講座」，將邀請知名人士擔任講師，課程內容深入淺出。

「產業數位培育課程」首創於課前透過數位程度檢測，並特別專責開設旅行業及餐飲業專屬課程，提供不同數位轉型需求與數位階段的數位課程，讓不同商業型能、數位需求與數位程度的店家，都能對應到適合的數位工具學習內容，如網路社群平臺應用、電商平臺轉型及數位深度行銷等課程，達到數位優化與升級目的。

此外，「產業數位培育課程」也將結合中央「雲市集」數位工具之採購，讓台北市商家找到優惠實用的數位應用工具，林崇傑表示，這是「教你釣魚之後，還給你工具」，讓商家面對數位轉型挑戰時不僅有技能，也有好的武器可以使用。

「產業數位人才接軌」首次開辦微軟AI900的程式輔導認證，透過與台北市大專院校合作，辦理專業國際數位程式（JAVA、Photoshop、AI）認證輔導，記者會現場台灣微軟公司王禎輝資深業務經理指出，優質數位人才的提供，將是產業數位競爭力提升的關鍵之一。「老闆學校講座」將以元宇宙及淨零碳排新經濟等前瞻議題，為本市中小企業帶來更多掌握未來趨勢的營運新觀點。