全球最大的鏈條供應商桂盟（5306）集團今（30）召開股東會。受惠於電動自行車（E-Bike）與中高階產品需求持續成長，以及歐美修補市場續看旺等三大利多，桂盟毛利率可望逐年攀升，對2022年、2023年的營運展望審慎樂觀！

桂盟董事長吳盈進今日在股東會上感謝股東們長期以來的支持，讓桂盟再次繳出亮眼成績單，公司2021年營收達77.5億元，稅後淨利20億元，EPS高達15.94元，連續3年創歷史新高！

桂盟集團2021年不僅創下營運佳績，去年也達成許多重要的歷史里程碑，包括入選台灣國際品牌第24名，品牌價值達6,800萬美元，成為台灣自行車零件公司之最；成立ESG專責小組，啟動集團碳盤查及設定減碳目標，用以推動集團永續發展；接軌國際資本市場慣例，改以季度發放現金股利，是台灣資本市場中極少數採取季度發放的高股利績優公司。

桂盟集團2021年營收及獲利連續3年創下歷史新高，吳盈進對於2022年、2023年的營運展望抱持審慎樂觀的態度！

在電動自行車（E-Bike）風潮興起、運動休閒用的中高階自行車需求仍在、歐美自行車零件補修市場持續看好等三大利多支撐下，預期桂盟的產品組合將會較過去幾年更好，桂盟的獲利能力有望更上一層樓。

而桂盟長期以來不斷優化生產製程、生產效率提升，也同時優化產品組合，特別是高階產品、補修市場等，透過進化與升級，成為推升桂盟獲利能力的關鍵動能。

桂盟表示，除了對原有的鏈條本業持續看好之外，桂盟很關注自行車的電動化（e化）與智能化（i化）趨勢，未來的桂盟，將從單一鏈條零件供應廠商進階成為更多元的零件、結合e化與i化準系統供應，真正達到一站購足。

自行車產業因為疫情而蓬勃發展，後疫情時代，E-Bike將接棒引領自行車產業的發展，E-Bike將會是帶動自行車產業持續發展的最大動能，桂盟已做好準備，迎接自行車產業向上增長的大趨勢。