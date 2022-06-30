擺在客廳的花束，也是用錢組成的、摺成「錢花朵」。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

警方於張女住處搜查，查扣毒品1批及贓款40萬元。（台中市警察局提供／張妍溱台中傳真）

台中警方今年初溯源偵辦1起毒品案，破獲25歲張姓女子為首販毒集團，住七期的張女，身材曼妙、外型亮麗時髦，平日以高級轎車代步，具美甲師執照，卻以販毒為主業，警方於其住處搜查，查扣毒品1批及贓款40萬元，檢方依《組織犯罪防制條例》第3條及《毒品危害防制條例》第4條罪嫌將張起訴。

台中市警察大隊偵八隊副隊長李富凱指出，張女透過通訊軟體推播販售毒品咖啡包牟利，警方前往查緝，入門發現屋內放置點鈔機，及象徵聚財的「海蟾蜍」，供奉金雞及金虎神位，連擺在客廳的花束，也是用錢組成的、摺成「錢花朵」。

偵辦員警進一步了解，張女友取得合格證照的美甲師，每個月以近5萬元租屋於市區豪宅公寓內，經濟狀況相當闊綽，竟組織販毒集團，販毒手法分工細膩，負責供應毒品來源，並招攬其他共犯負責收帳、控機及指揮推播販賣。

警方現場查扣愷他命、三級毒品咖啡包、二級毒品梅錠、分裝袋、存摺、手機、點鈔機及40萬元等贓證物，毒品重量近700公克，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦，經檢察官偵結後，全案以《組織犯罪防制條例》第3條及《毒品危害防制條例》第4條罪嫌起訴。

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