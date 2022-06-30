戴資穎在馬來西亞公開賽女單16強賽獲勝後，和現場球迷打招呼。（Badminton Photo提供）

BWF超級750系列馬來西亞公開賽今天（30日）進行各項目16強賽，目前世界排名第7的印度好手辛度（Pusarla V. Sindhu），和世界排名第20的泰國選手猜萬（Phittayaporn Chaiwan）大戰3局，最終辛度19比21、21比9、21比14獲勝，下一輪將和台灣一姐戴資穎爭搶4強位子。

辛度是2019年世錦賽冠軍，世界排名最高曾到第2，今天在馬來西亞公開賽女單16強，比賽時間較在第3球場出賽的戴資穎早10分鐘開打，不過小戴短短30分鐘就直落二擊敗首度交手的愛沙尼亞選手庫巴（Kristin Kuuba），比力戰57分鐘的辛度早收工，小戴與辛度也將會師本賽8強。

戴資穎曾在2017年到2019年完成大馬公開賽女單3連冠，這站賽事2020年、2021年兩屆因為新冠肺炎疫情停辦，今年恢復舉辦，小戴也將尋求另類的4連霸，8強賽對手辛度將是她這一站首個比較大的挑戰，不過兩人過去交手20次，小戴擁有15勝5敗戰績，目前更握有對戰5連勝氣勢，雙方上次過招是去年世錦賽，當時小戴直落二奪勝。