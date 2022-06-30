今天除了馬刺的穆雷(Dejounte Murray)前往老鷹外，還有一筆值得注意的交易，據查拉尼亞(Shams Charania)報導，金塊與巫師預計達成2換2交易案，前者將送出莫里斯(Monte Morris)、巴頓(Will Barton)，獲得對方的波普(Kentavious Caldwell-Pope)、史密斯(Ish Smith)。

Denver is nearing trading Monte Morris and Will Barton to Washington in deal for Kentavious Caldwell-Pope and Ish Smith, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 29, 2022

休賽期各隊紛紛開始補強，老鷹透過諸多選秀權換來馬刺穆雷，試圖提升戰力，而本季止步季後賽首輪的金塊不落人後，將莫里斯、巴頓送走，得到巫師波普與史密斯，莫里斯和巴頓都在金塊待了一段時間，將離開球隊展開新生活，而金塊補上射手波普算是個好選擇，他上季外線命中率39%。

巫師則補強控球後衛，莫里斯上季為金塊出戰75場，平均貢獻12.6分4.4助攻，投籃命中率48.4%、外線39.5%，生涯則有3.7助攻和39.4%外線命中率，將與庫茲馬(Kyle Kuzma)、波爾金吉斯(Kristaps Porzingis)合作，而主將畢爾(Bradley Beal)選擇跳出下季3640萬美元球員選項，有望和球隊簽下新約。