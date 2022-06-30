曹雅雯透露與盧學叡初次見面就大聊內心話。（年代提供）

盧學叡、曹雅雯上陳國華主持的《那些年。那些歌》。（年代提供）

歌手曹雅雯曾2度拿下台語金曲歌后，歌唱實力不容小覷，近日也攜手男歌手盧學叡登上《那些年。那些歌》演唱許多經典歌曲。回憶起兩人初相遇，曹雅雯透露原先都在網路聊天，終於見到彼此時竟聊到一發不可收拾，曹雅雯更說：「第一次見面怎麼就講那麼仔細！」透露兩人一拍即合的好交情。

曹雅雯目前正籌備全新台語專輯，首次挑戰音樂製作人的角色，但不懂樂理的她似乎有些吃力，她為求完美整整1個月反覆聽自己的歌，忍不住直呼：「真的好可怕！」

回憶與盧學叡的初次相遇，曹雅雯偷偷去看對方的演唱會，瞬間被歌聲打動，回到家主動追蹤對方社群網站，兩人開始網路上頻繁聊天，終於在一次偶然的機會下見面，兩人好像舊識般大聊特聊，盧學叡甚至掏心掏肺深聊，笑說：「可能酒精作祟。」曹雅雯也被兩人一拍即合的程度嚇到。

盧學叡先前因不忌口一天吃7餐，導致體重飆到120多公斤，直到身體出狀況高血壓飆到200、膽固醇過高，才控制飲食瘦身，狠甩40公斤。瘦身有成的他不僅擁有健康，就連拍攝電影的機會都找上門。

而盧學叡在電影中飾演一位拳擊手，與羅美玲演出「母子檔」，不過他先前與羅美玲合作扮夫妻、情侶居多，這反差感也讓他笑虧羅美玲：「天哪！羅美玲妳演我媽媽，只差沒演過我奶奶欸。」氣得羅美玲在片場追著他打說：「怎樣不行喔！凍齡的媽媽不行嗎。」

《那些年。那些歌》每周六、日晚8點於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出。