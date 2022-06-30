一名柯姓男子在妻子口中得知妻子的女同事小美曾經墮胎，竟透過妻子傳話「我是濟公師父乩身」，可以清除嬰靈，要妻子約小美到摩鐵作法，小美因誤信柯男竟然可以得知自己私密事，深信遭嬰靈纏身，柯男做法時誆稱「最好透過性交清除」，但遭到小美拒絕，於是改口稱「我可在陰道內畫符」，小美半信半疑下，遭到柯男姓侵，事後小美提告，一審柯男遭判3年6月，但柯男不服上訴，高等法院維持一審判決，仍可上訴。

根據判決書，柯姓男子於民國108 年11月，與妻子聊天時，得知妻子同事小美曾墮胎，於是透過妻子轉告小美說「妳有被嬰靈纏身，我是濟公師父之乩身，可以幫妳處理」，小美認為柯男竟然知道自己曾墮胎的私事，竟信以為真並心生畏懼後，再由柯男的妻子告知丈夫有能力處理嬰靈為由，邀小美到旅館做法。

小美依約前往後，柯男以淨身為由，命令妻子以高粱酒淋在小美身上，並要求她喝下高梁酒5 杯後，裸身躺於床上，再畫符佯裝作法，為了讓小美信服，還命令妻子又找一位女友人到場，向小美聊到她的嬰靈很嚴重、不好處理。

事後柯男支開妻子，再向A小美誆稱：「發生性行為比較有效」，但是遭到小美拒絕後，柯男又誆稱：「我可以在陰道內畫符」，小美因畏懼嬰靈，不得已配合，柯男於是進行指侵後，強制性侵，小美當場驚覺有異，立即起身離開旅館，事後並報警提告。

一審法官審酌柯男以嬰靈纏身為由對女子強制性交，致使女子身心嚴重受創，但犯後坦承犯行、態度尚佳，又領有輕度身心障礙證明、至今未取得被害人原諒等理由，依強制性交罪判刑3年6月。柯男不服上訴後，高等法院認定一審判決無誤駁回上訴，仍判徐3年6月。