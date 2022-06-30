已經高齡104歲的國軍活歷史許歷農將軍，本人親自校稿的自傳出版！

許將軍頭腦清楚、身體健康，現在不但寫報紙文章，也自己管理臉書帳號，還開過直播。2022年三月過104歲生日時，包括國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜都親往祝賀，眾人還赫然發現新北市議員葉元之原來是許老爹的親戚，要稱老爹表叔，但是葉元之對此低調，平常很少談及。

許歷農將軍是陸軍官校第三分校第16期步科畢業，曾經擔任陸軍官校校長、金門防衛司令部司令官、國防部總政戰部主任、行政院退輔會主委、總統府國家統一委員會副主委等職。1982年晉陞陸軍二級上將。

出版人、法學博士紀欣2006看到許歷農大批的手稿，隨後出版了《許歷農文稿集》，到2018年以個人對許老爹的了解，又出版了《許歷農的大是大非》，最新撰寫的《許歷農傳——從戰爭到和平》 在2022年6月29日由天下文化出版。

紀欣說，她之所以對一位堅持不出傳記、回憶錄的老人家鍥而不捨，是深信許老爹是中國現代史上的標竿性人物，他的心路歷程以及對兩岸和平發展的貢獻，應該、也必須進入青史。

紀欣謙稱，自己不是追隨許老爹最久的人，也未必是最了解他的人，更肯定不是為他立傳最理想之人；但是感謝許老爹對她的信任，感謝天下文化創辦人高希均教授從未放棄出版許歷農傳記的初衷，更感謝編輯團隊提供專業意見及幫助，使這一本老爹親自校對過的傳記終於問世。

《許歷農傳——從戰爭到和平》新書已經在網路上販售。由於疫情嚴峻，也是許老爹的個人要求，出版社不會舉辦大型的新書發表會。

《許歷農傳：從戰爭到和平》一書為許歷農親自授權的完整傳記，內容包括〈軍旅篇〉、〈政黨事務篇〉、〈家庭與思想篇〉三大部分，共計十五章，記錄了許將軍跨越兩岸的軍旅經歷，尤其〈政黨事務篇〉包括九章，細述對李總統的失望，加入新黨，創立新同盟會，以及出任國統會副主委，推助兩岸軍事互信機制，促進兩岸和平統一會議等等，內容豐富。最後三章敘述家庭生活，長壽之道及晚年公開發表的論述。

本書忠實地還原了親身經歷過的對日抗戰，政府遷台後兩岸關係的演變，以及民主政治的起伏。在史料價值上本書彌足珍貴，為讀者推開一扇歷史之窗，得以窺見兩岸和平路之遙遠及台灣民主路之艱辛。