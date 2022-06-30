行政院30日舉行300億元中央擴大租金補貼專案計畫啟動儀式，院長蘇貞昌親自出席。（杜宜諳攝）

內政部今天舉辦「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」啟動儀式，內政部長徐國勇表示，租金擴大補貼為4年計畫，中央每年將編列300億預算，照顧50萬戶租屋族，7月1日至8月31日開放線上受理申請，9月完成核定，並於10月3日，行政院統一撥款至申請者帳戶，提醒民眾務必留意申請時間。

徐國勇表示，本專案有「戶數擴大」、「金額加碼」、「資格放寬」及「申請簡便」等4大亮點，為減輕更多家庭的生活負擔，總經費從現行57億元提高至300億元，租金補貼戶數也從目前12萬戶，大規模提升至50萬戶。另外，對於初入社會35歲以下青年、2年內新婚夫妻、育兒與社會經濟弱勢家庭，補貼金額也將加碼至少1.2倍至1.8倍以上。

內政部次長花敬群說，本專案將所得標準從原先的最低生活費2.5倍放寬為3倍，以雙北租屋族為例，台北市每人每月平均所得標準放寬為5萬6046元，新北市則放寬為4萬7400元，且申請租金補貼房客不須設籍於租屋處，也無須徵求房東同意，只要檢附有效租約及存摺影本，即可提出申請。

此外，內政部也與財政部、衛福部展開跨部會合作，經由系統勾稽方式，主動找出未申請租金補貼的經濟弱勢戶，透過村里長主動協助其完成申請；同時針對已申請過的舊戶，經其同意後，由系統直接帶入資料，簡化申請程序，以強化對弱勢家庭的關懷與照顧。

為鼓勵房東共同協助租屋家戶，房客補貼申請通過，並經地方政府認定後，房東將自動成為公益出租人，可享有租金所得免稅額每月1.5萬元、房屋稅與地價稅稅率皆比照自用住宅稅率等租稅優惠。此外，房東擔心房客遷離後未將戶籍遷出，本部已於6月13日啟動線上申請戶籍遷出，請房東無須擔憂。

內政部提醒，租金補貼申請期間為期2個月，舊戶不用再另外上網申請，營建署將於7月下旬陸續將試算結果通知舊戶，確認後即算完成申請。另外，新戶也不用急於一時，申請時間為期2個月，在期限內申請且符合資格者皆可補貼。