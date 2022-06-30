美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周三在商務部的年度會議上表示，自美國與其盟國因俄羅斯入侵烏克蘭而對俄國實施出口管制以來，全球對俄羅斯的半導體出口已經銳減9成。

雷蒙多並表示，對俄羅斯航太產業實施的限制，使俄國的收入與其扶植軍用航空的能力都造成打擊，「在未來4年內，俄羅斯可能被迫停飛一半乃至三分之二的商用飛機，以拆取可用的零件」。

周二拜登政府再度展現制裁俄國的能耐，以涉嫌支持俄羅斯軍防工業為由，將五家中國公司納入貿易黑名單。

此前美國政府已經放話會嚴格執行相關規定，並將密切關注企業遵守的情況。之前美方曾表示中國大致上遵守了這些制裁措施。

周三雷蒙多把話說得更硬，揚言中國最大晶片製造商中芯國際如果被發現供應俄羅斯晶片，商務部一定讓它「關門」。

她表示：「如果發現中芯國際或其他中國半導體公司向俄羅斯供應晶片，我們會怎麼做？ 我們會讓他們關閉，而我們做得到，因為在全世界和中國，幾乎所有晶片的製造都是使用美國設備和軟體，如有必要，我會說到做到」。