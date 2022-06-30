國民黨徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長，現任市長陳其邁暗酸柯「遠客」。柯今受訪說，「我就承認是空降，要很快對高雄清楚盤點是我的挑戰」，也直言，以6月30日今天來說，「目前對陳其邁是沒有勝算的」，但三、四個月後情勢難料。

柯志恩表示，從罷韓、高雄市長補選、去年四大公投票都算得出來，在高雄藍輸綠有一段距離，要打敗陳其邁，以6月30日今天來說是不可能，但三、四個月後會有什麼形勢轉換，政治情勢轉換非常快速，現在只能做好每一分工作。

「要面對現實，千萬不要講空話」。柯志恩說，現在就是要讓藍在高雄的選舉版圖，不要繼續萎縮，這也是她願意下去力搏原因。

醫師蘇偉碩倡議在野大聯盟，柯志恩也同意，有其必要，民進黨掌控高雄市太久，沒做這麼好卻讓民進黨一直做下去，這像話嗎？覺得民進黨做不好的人應一起達成輪替目標。不過柯也說，要談在野大聯盟，黨籍市議員與他黨主席都應參與。

談到參選轉折，柯志恩終於坦言，日前以智庫執行長身分拜會議會黨團，發覺黨籍市議員共識很高，在地聲音不斷希望一起打拚，想到如果國民黨現在找不到人，高雄士氣低落，身為一個黨員是否應為這一仗全力以赴？就想說好吧，就去選。

柯志恩說，四、五月她的名字被放出來時，她仍然認為在地優先，也從來沒有想過這是人生當中應該做的一件事情，只是最後慢慢局勢變成這樣，才去思考脈絡與可能對我造成的影響；理應去想一定認為是砲灰，但最後感性勝過理性。