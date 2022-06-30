雲林縣府教育處今（30日）進行111學年度縣立高中、國中、國小校長第一階段遴選作業，共有17名校長新任、22名校長留任。麥寮高中校長林內國中校長吳政憲接任、全縣學生數最多的斗六國中校長由北港建國國中校長林吉城接任。
17名新任校長名單如下：吳政憲麥寮高中；薛錦彰林內國中、林吉城斗六國中、林俊賢石榴國中；蔡維哲臺西國小、陳亮喨金湖國小、蔡淑玲僑真國小、蘇清泉新光國小、張嫈敏廣興國小、張美琳鎮東國小、黃錫培安定國小、蔡啟達大東國小、吳承典林頭國小、曾智豐文安國小、翁文才聯美國小、扈尚善山峰華德福國小、洪孟真虎尾國小。
22名留任校長包括何鈞鼎大埤國中、王昇燦虎尾國中、陳健隆土庫國中；蔡子平文光國小、張祐盛宏崙國小、陳文詠埤腳國小、賴建達久安國小、黃欽瑞宏仁國小、張文智桂林國小、許徽林建華國小、吳月娟鹿場國小、蔡依眞吳厝國小、王淑霞文興國小、涂鵬翔明禮國小、黃育珍大美國小、黃振崇旭光國小、駱天來新庄國小、車 達和平國小、盧建勳大有國小、陳茂雄中和國小、吳清池東興國小、郭耀斌民生國小。
下學年起申請退休校長包括麥寮高中林正雄、石榴國中梁恩嘉、莿桐國中尹再添、東和國中張芳榕。二崙國中校長陳育琳過世。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。