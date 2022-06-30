雲林縣111學年度高級中等學校暨國民中小學校長遴選 第一階段遴選結果表之二。（周麗蘭翻攝）

雲林縣111學年度高級中等學校暨國民中小學校長遴選第一階段遴選結果表之三。（周麗蘭翻攝）

雲林縣府教育處今（30日）進行111學年度縣立高中、國中、國小校長第一階段遴選作業，共有17名校長新任、22名校長留任。麥寮高中校長林內國中校長吳政憲接任、全縣學生數最多的斗六國中校長由北港建國國中校長林吉城接任。

17名新任校長名單如下：吳政憲麥寮高中；薛錦彰林內國中、林吉城斗六國中、林俊賢石榴國中；蔡維哲臺西國小、陳亮喨金湖國小、蔡淑玲僑真國小、蘇清泉新光國小、張嫈敏廣興國小、張美琳鎮東國小、黃錫培安定國小、蔡啟達大東國小、吳承典林頭國小、曾智豐文安國小、翁文才聯美國小、扈尚善山峰華德福國小、洪孟真虎尾國小。

22名留任校長包括何鈞鼎大埤國中、王昇燦虎尾國中、陳健隆土庫國中；蔡子平文光國小、張祐盛宏崙國小、陳文詠埤腳國小、賴建達久安國小、黃欽瑞宏仁國小、張文智桂林國小、許徽林建華國小、吳月娟鹿場國小、蔡依眞吳厝國小、王淑霞文興國小、涂鵬翔明禮國小、黃育珍大美國小、黃振崇旭光國小、駱天來新庄國小、車 達和平國小、盧建勳大有國小、陳茂雄中和國小、吳清池東興國小、郭耀斌民生國小。

下學年起申請退休校長包括麥寮高中林正雄、石榴國中梁恩嘉、莿桐國中尹再添、東和國中張芳榕。二崙國中校長陳育琳過世。