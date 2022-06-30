台灣製造業無法避開中國大陸經濟脈動。5月以來大陸逐步防疫解封，部分供應鏈壓力略有緩和，物流、人流及產能等已漸次改善，台灣經濟研究院30日公布的5月製造業景氣情況，信號值為12.15分，較上月增加0.25分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈，連續亮出第3個黃藍燈。

台經院景氣預測中心分析，現階段總體經濟並未從俄烏戰火走出，化石燃料、黃小玉、化肥等農工原物料價格持續飆張，而主要經濟體接連祭出緊縮貨幣政策，為全球經濟成長帶來許多不確定因素，製造業感受到經營環境面不佳，僅能就新興科技應用及企業數位轉型商機等帶動終端需求。

台經院指出，台經院製造業景氣燈號5月亮出今年第3個低迷的黃藍燈，但從信號分數來看，5月信號值分數增加，來自於中國大陸逐步解除封鎖及恢復正常生產，帶動需求面指標回溫所致。

台經院認為，中國官方自6月啟動的相關振興措施，透過民間消費、投資需求的增加，加速其經濟回到成長軌道，是否有助於台灣製造業出口及訂單的增加，將是未來觀察重點。