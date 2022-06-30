美國新生代超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid），年僅25歲就憑著精緻外表、高䠷身材以及招牌厭世顏爆紅，與同樣是超模的姐姐吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）一同在伸展台上發光發熱。近期姐妹花為時尚品牌走秀，卻被發現兩人的髮型超前衛，讓許多人無法接受，紛紛吐槽。

日前時尚品牌Marc Jacobs在美國紐約公共圖書館舉辦2022秋冬系列走秀，該品牌請來氣場強大的貝拉哈蒂德和吉吉哈蒂德姐妹花，不過令人驚訝的是兩人長髮飄逸的精緻形象，將兩側頭髮剃除，搭配圓弧形的瀏海，後方留著長髮，頂著非常前衛造型，讓人看了好吃驚；除了頭髮，兩人連眉毛都剃掉，這組彩排照曝光後，引起許多網友注意：「是不是得罪了髮型師？」、「哪裡時尚了？」、「有沒有考慮提告？」、「沒笑出來的人很厲害！」、「這髮型真像被狗啃」，更有人調侃「貝拉終於比姊姊 吉吉好看了！」

品牌 Marc Jacobs表示該季的主題是「抉擇」，認為「創造力對生活至關重要」，同時包含設計師多年來堅定不移的信念，透過作品擁抱不同的美。吉吉哈蒂德在秀場上頂著這頭髮型，同時穿上誇張厚底高根鞋，身上披著粉色針織裝，貝拉哈蒂德則穿著黑色塑膠面料的長裙，衣服設計的視覺效果非常大膽。吉吉哈蒂德曬出自己準備走秀時的自拍照，並表示「祝賀史詩般的表演」，貝拉哈蒂德則標記品牌方，用法語簡短道謝。

雖然有網友批評，卻也有不少網友認為這造型值得欣賞：「只有能不能駕馭，很明顯她們可以」、「專業的模特兒是不會嫌棄設計師與髮型師的。」、「舞台效果超帥」、「蠻酷的啊，也只有她們這個好頭型才能這樣剃」、「這也太高級的好看了吧」、「很有科技感」