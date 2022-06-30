首批Novavax疫苗50.4萬劑今天上午抵台，進行後續檢驗封緘作業。由於Novavax為蛋白質次單位疫苗，安全性高，因此中央疫情指揮中心開放18歲以上成人，可當作第1、2劑基礎劑、基礎加強劑、或追加劑接種。今上午台北市副市長蔡炳坤談到台北市Novavax的接種流程表示，已規劃醫院門診8日開放施打；診所則開放預約系統11日可接種，但中央配發多少量、何時抵達北市，還須待中央訊息，加上中央未訂定施打年齡順序，恐會造成供需不平衡狀況。

蔡炳坤今上午出席「智能防詐生態圈」啟動儀式後受訪表示，台北市疫情指揮中心已針對Novavax疫苗做充分討論，中央對外表示8日可以開打，若按照期程，台北市已經規劃兩種接種管道，第一是開設novavax醫院接種門診，暫定8日開始施打，第二是北市疫苗預約系統，把novavax加入選擇，讓民眾可上網預約並至診所接種，最慢11日就可開打，提供民眾不同的管道選擇。

蔡炳坤也強調，還需要跟中央確認兩件事，第一、台北市可以分配到多少劑；第二、疫苗什麼時候到台北市，由於novavax安全性高，施打對象條件相對寬鬆，中央並未明確規劃年齡層的施打順序，恐會造成未分流供需不平衡，蔡炳坤表示，曾建議讓75歲以上長者優先施打，但中央並無規劃，因此只能先開放大眾預約，待開打後觀察供需量再做預約制度的滾動式調整。