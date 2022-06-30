隔夜美股道瓊指數小漲、標普500指數和那斯達克指數幾近收平，而由晶片股組成的費半指數重挫逾2%，但周四香港股市開低走高，目前恆生指數漲0.38%，為22080.37點。國企股(H股)漲0.62%，為7742.29點。中國製造業活動重返擴張，為港股帶來提振。

中國國家統計局公布，6月製造業採購經理人指數（PMI）較比5月上揚0.6個百分點，升至50.2，重回50榮枯分界線之上，但不及市場預期的50.5。

恆生科技股目前微升0.09%，成分股漲跌互見，商湯崩跌42.5%，報3.38港元，跌幅最大。理想汽車漲6%，表現最佳。

稍早前商湯一度爆量重挫50%，儘管該公司宣布多位管理高層已經承諾在今年12月29日之前不會出售持股。商湯去年底以每股3.85元上市，其股東禁售期於今日﹙30日﹚屆滿。

動力煤期貨價格下跌，帶動華能、中國電力、華電、華潤電力與大唐發電等火電股走強。