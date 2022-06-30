台電明天起調漲用電，用電大戶最高增加15％，和大(1536)董事長沈國榮則支持電費調漲，他指出，長期便宜對台電改造及建設不利，台電虧損也是全民買單，使用者付費是合理。甚至他認為，水費也是長期便宜，未來也有可能調漲，但企業成本包括碳足跡、ESG等等，成本已經不是只看電費、水費及人力，要以整體來計算。

表示，台灣電價本來就是比較便宜，長期便宜用電，對台電的改造及基礎建設不利，包括建置智慧電網都需要資金，而台電是國營事業，台電虧損也是全民買單，使用者付費是合理。即使這次漲幅看起來很大，但對比國際而言仍相對便宜。

外界認為這次政府調漲，對產業界雪上加霜，也打擊疫情後的復甦力道？

沈國榮認為，產業復甦優先條件是長期供電不要缺乏，所以漲價必須對人民有交代，像是台電何時完成改善、何時電力不虞匱、機組何時啟用、智慧電網建立如何完成，都要交代清楚。

和大用電占總營收約3％，以一年營收60億元計算，約1.8億元電費，公司每個月統計夏季用電及非夏季用電，調漲後每個月增加到3.3％，金額約150萬元，一年電費支出增加至2億元，仍是可承受範圍。公司也開始節電措施，7月1日規畫辦公室、各廠房冷氣開放使用限制，大家用電必須適應高電費時代。

對於和大今年表現，沈國榮指出，先前受到缺工、匯率、疫情及原物料的影響，目前海空運價格到達頂峰，台幣匯率因美國升息縮表，產生貶值效應，移工也恢復進來，和大最困難時間已經過去。目前只是缺晶片，預計8月能解除，訂單慢慢回流中，8、9月是產能大躍進時候。

匯率部分，台幣去年底升值到27.3元，近期貶值到29.7元，預期未來會在30元區間波動，台幣變動趨穩，對於外銷產業是正面幫助。和大2022年下半營收、獲利逐月攀升，最快8月就會看到業績好轉。