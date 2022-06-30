國民黨徵召智庫執行長柯志恩選高雄市長，柯一席政見不會有愛情摩天輪說法，被質疑切割前韓國瑜市府。柯今解釋，說切割是過度解讀。前韓市府發言人王淺秋則爆料說，韓聽到柯說法，自嘲「這樣好了，在我家客廳也蓋個小小的摩天輪」。

王淺秋提醒，柯相關談話，確實會給韓團隊有不同感覺。但王也表示，韓國瑜現在談笑用兵，用正能量解決問題，柯志恩對韓團隊的說法，把事情講清楚就好。

柯志恩則回應，沒有切割，只說政見不會有愛情摩天輪，因那是韓國瑜政見，就像韓的魅力她不會有，韓帶領的風潮她怎麼創造出來一樣。柯說，韓團隊表現非常優秀，高雄市民毋庸置疑會對韓團隊按個讚，但她往後講話精準度要再小心。

柯志恩說，前韓市府副市長葉匡時今天就會陪她一起到高雄，幫忙引薦學界與文化界朋友。至於之後是否邀韓國瑜站台，柯表示，韓是過去能在高雄吹起千堆雪的人，願意來對話、還原當初政策主張都歡迎，尊重韓意願，也願意請益。