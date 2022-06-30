灣塔自行車道

台灣是國際稱羨的自行車騎乘天堂，北觀處為鼓勵民眾放慢腳步以時速15公里感受北海岸的美好，近年來，打造雙灣、灣塔、萬金及外木山友善自行車道，沿途經過淺水灣，芝蘭海上觀景平台，白沙灣，極北點富貴角燈塔，中角灣，野柳地質公園等北海岸知名景點，「騎」士們可沿著台2線一路與大海並肩而行，尋找途中絕美的山海祕境風光。

北觀處推出極北點騎遊系列活動，規劃以富貴角燈塔為主題串聯基隆北海岸地區自行車旅遊路線，辦理「2022台灣自行車旅遊節極點慢旅-極北點騎遊系列活動」，7月至10月陸續推出「自主騎遊認證活動」、「志工領騎訓練」、「自行車夏令營」以及「極北點-富貴角燈塔騎遊活動」等一連串精彩活動。

一、「自主騎遊認證活動」：

「自主騎遊認證活動」為期四個月，依序推出「雙灣」、「灣塔」、「萬金」、「外木山」四條路線認證，參加民眾只需要在報名網站上填入基本資料即可參加，報名完成後再前往指定路線及地點打卡，上傳至報名網站即可兑換電子版自主騎遊認證證書及該路線抽獎資格，每人最多可獲得4次抽獎機會，集滿4條路線認證還可加抽捷安特腳踏車 !

外木山自行車道

金山萬里路段

雙灣自行車道

二、自行車夏令營活動：

北觀處暫定於8月底舉辦二天一夜自行車夏令營活動，主要招收對象為小學三年級到國中二年級的學生，凡有道路騎乘經驗，能維持單車穩定前進者，均可報名參加。透過夏令營活動將教導學生認識自行車與裝備、如何安全上路、使用變速器與煞車、轉彎與閃避障礙物等實用技巧，並會以團騎的方式，領帶全體學員，騎乘萬金自行車車道等經典路線，有興趣的年輕學子們，可前往報名。

自行車夏令營

三、極北點-富貴角燈塔騎遊活動

今年極北點-富貴角燈塔騎遊活動，特別安排了兩條路線供遊客選擇，並邀請領騎嘉賓，從白沙灣遊客中心出發，其中一條路線，全長約44公里，途經石門區、金山老街、萬金自行車車道，於中角灣國際衝浪基地(26.2km處)進行補給後，前往富貴角燈塔，隨後返回白沙灣遊客中心；另一條路線，全程約 16公里，前往麟山鼻木棧道、軍人碉堡、雙灣自行車道、風芝門自行車道後，到芝蘭公園進行補給，隨後折返回到白沙灣遊客中心。

北觀處陳美秀處長表示，為讓遊客能透過單車深度走入北海岸，培養了專業的自行車領騎人員，以提供專業領騎及導覽解說，也規劃結合北觀處轄區內自行車道，辦理志工領騎培訓活動，並預計邀請轄區內自行車友善旅宿業者及皇冠海岸觀光圈業者共同參與，提升自行車知識與技能，讓來到北海岸的車友們能享受到友善的自行車旅遊服務，悠遊北海岸。