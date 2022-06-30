恩恩爸稱加速法律行動 侯友宜：理解心情配合調查 12:072022/06/30 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 恩恩爸認為新北市政府不會提出完整報告，指出他會加速法律行動，新北市長侯友宜表示，家屬的心情他可以完全的理解。（陳慰慈攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中和2歲男童恩恩染疫病逝，恩恩爸認為新北市政府不會提出完整報告，指出他會加速法律行動，對此，新北市長侯友宜今表示，家屬的心情他可以完全的理解，在司法的調查下，新北都會全力的配合。 殉職勇消家屬促立碑 彰縣府：參考各縣市做法 高雄控復健師施暴 病患家屬陳情調查 馬來西亞建置在台商務媒合平台 #恩恩爸 #新北 #侯友宜 #消防局 #調查 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恩恩爸收吹哨者爆料「早知延誤送醫」新北衛生局5點澄清 10:222022/06/28 生活 陳茂波：居住問題困擾香港已久 新港府團隊加速破解 16:422022/06/26 財經 中時社論》 全球政經加速整合 台灣在囧途 19:222022/06/25 中時社論 新北聯合海葬成長7倍 這國家先行者指定葬台灣大海 14:582022/06/28 生活 恩恩爸無法接受最新聲明 新北衛生局：數字不能這樣算 11:532022/06/28 生活 新竹縱火8死告別式成淚海 長男哭喊：媽我愛妳 10:242022/06/26 社會 《科技》英特爾成立IFS雲端聯盟 加速客戶產品上市 12:492022/06/29 財經 恩恩爸獲吹哨者爆料稱「早知延誤」 侯友宜：已指示衛生局說明 10:452022/06/28 政治 岡山一老人意圖輕生 幸被家屬勸回 08:512022/06/30 社會 S-70C墜毀機工長殉職 鄭文燦：給家屬最大照顧 14:382022/06/25 社會 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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