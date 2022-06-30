YouTuber咪妃是知名實況主，擁天使臉孔、魔鬼身材的她，平時熱衷分享Cosplay和性感美照，讓她擁超夯人氣，而現在懷孕9個月的咪妃，近日就挺著巨肚和姊妹們出遊玩水，更辣穿比基尼展現傲人上圍，儘管咪妃發文自嘲：「逼大家看我的胖肚肚」，但她肚皮光滑、零細紋，整體狀態好到不科學。

咪妃去年10月升格當人妻，新婚的她隨後宣布肚皮有喜，上圍在懷孕期間直接從C激增到F，現在懷孕9個月的咪妃，已進入「卸貨倒數」的狀態，咪妃近日就挺著巨肚和姊妹們出遊玩水，更辣穿比基尼，她起初用白色毛巾包住身體，但仍藏不住深邃事業線和傲人側胸。

咪妃隔天看到好姊妹都曬出相關照片，她乾脆不藏了直接曬出比基尼大肚照，只見咪妃身穿花朵圖案的綁帶比基尼、綠色小褲入鏡，大秀白皙肌膚、傲人上圍和巨肚，儘管咪妃發文自嘲：「逼大家看我的胖肚肚」，但她肚皮光滑、零細紋，整體狀態好到不科學。

有趣的是，咪妃透露她當天脫褲子時，一度被壓痕嚇到，「我以為長妊娠紋了」，不過咪妃不科學比基尼照仍吸引一片好評：「最美孕婦的小咪」、「看起來線條倒是蠻均衡的」、「咪妃的肚子好漂亮」、「咪妃還是很美的，不用擔心」。