有35E傲人上圍和巴掌臉的陳靜（DaDa）是香港著名的宅男女神，曾以《低俗喜劇》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，最近天氣一天比一天炎熱，陳靜也大曬粉絲福利，分享自己穿白色三點式比基尼上遊艇的美照，而她胸前僅用兩個金屬環固定，擠出人字型美胸，引來上萬粉絲按讚。

陳靜當年獲獎後一度反而陷入低潮，曾留言寫下：「生活好累，人言可畏」，有意引退，但後來在經紀人勸說下復出，後來公司更砸了7位數港幣和她續約3年，人氣也水漲船高，去年7月她更在風水師建議下住進有利於她人際關係和財氣的風水屋，希望事業更上一層樓，她坦言相當相信風水知識，光是出道13年就搬家過10次。

陳靜最近在電影《焚身》中演出癡戀「八爺」鄭嘉穎的鋼琴女老師，還不惜當小三，最後得到精神病，而已有家室的鄭嘉穎則坦言沒有過類似經歷，更不可能像片中一樣喝到爛醉出軌，他還為了怕老婆吃醋，拍床戲前先跟太太陳凱琳報備，自嘲：「不講就死定了」。

陳靜不僅上圍突出，近年她因熱愛健身還練出了馬甲線和小蠻腰，最近她曬出上遊艇的美照，可見她細肩帶比基尼上身，一下彎腰前傾露出東西半球，還表情性感咬唇，為了不被說是修片，她也曬出在船上的影片，完美身材一覽無遺，網友回應：「身材超好，果然是女神」、「腹肌超明顯的，羨慕」、「又美又會拍戲」、「Top model」。