航運指標股近期除權息，隨長榮（2603）陷入貼息，原本激情四射的陽明（2609）填息行情也嘎然而止，凱基投顧指出，航運超級循環已經結束，運價下半年起加速下滑，重新開啟長榮與陽明基本面研究，投資評等都只有「中立」，推測合理股價88與73元。

凱基投顧同時初評萬海（2615），投資評等也是「中立」，股價預期為96元，在三雄中下檔空間最大。

凱基投顧預估，全球貨櫃需求成長將自2021年的7％，減速至2022、2023年的4％與3％，轉折點則落在第三季。

從整體供需關係來看，凱基投顧直指，供給瓶頸打開，運輸效率損失不再，估計2021年船隻乘載運能成長5％，塞港造成效率損失26％，拖累實質供給僅成長4％，但來到2022、2023年期間，考量疫苗廣泛施打，第一季起，原本限制港口裝卸的連鎖效應已顯著緩解，像是卡車與多式聯運營運恢復、貨櫃箱流動價加速、碼頭工人檢疫量減少並解除怠工、船舶行駛速度提升等。

值得注意的是，一旦第三季需求出現下修，運輸效率將可望進一步提升，凱基投顧預期，隨塞港造成的26％效率損失逐步恢復，同期間實質供給成長將大幅加速至25％、13％。