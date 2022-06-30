新竹市副市長沈慧虹宣布參選市長後，突然火力全開，與民眾黨立委高虹安雙方隔空大戰多回合，繼29日高虹安率團前往新竹市立棒球場，針對諸多缺失提出改善建言。沈慧虹不甘示弱，30日上午反批高虹安以「抹黑」做為參選起手式，更強打高就是來新竹「搵醬油」，對市府努力說三道四，抹煞公務人員對公共建設投入的苦心與決心。

大選逼近，知名度稍欠的沈慧虹一反過往溫良恭儉讓形象，近期與外傳有意參選新竹市長的立委高虹安口水戰不斷，雙方煙硝味濃，30日上午沈慧虹視察果菜市場時，再批高虹安抹黑、搵醬油。

對此高虹安表示，確實是收到地方跟運動界的陳情，擔心7月22日開幕賽中，對選有手安全上的疑慮。當天是以立法院立法委員身分安排考察，新竹市立棒球場計畫經費中就有6億屬中央補助，視察也邀請了專業的國手林琨瀚教練，他也以專業選手身分提出場地有可能的危險，當時在現場也跟市府團隊一起討論，如何盡快將缺失改善。

「沒有一點是在抹黑。」高虹安強調，考察的每一點都是有憑有據、根據事實來說話，她希望沈副市長不要對於別人的監督覺得都是抹黑，尤其市立棒球場有用到中央預算，民代監督是合情合理。高虹安自承是真心誠意在新竹做在地服務，沈副市長的批評要有憑有據，不要用政治口水來抹煞別的民意代表經營的苦心。

民眾黨在新竹市何時正式提出市長人選？高虹安表示，民眾黨選決會日期定在7月11日，當天她會以縣市黨部主委身分針對報告竹市選情跟地方評估，也會在選決會上討論目前可能人選，交由選決會委員們同意後，再提交給中央委員。至於高本人是否將代表民眾黨參選新竹市長？她堅不鬆口，僅表示會把整個新竹市有可能的人選跟選決會回報，最後再決定是否徵召或提名。