周四歐元試圖站穩腳跟，小漲0.1%。而在市場對避險資產的需求增加，及投資人擔心升息、全球衰退之下，周三歐元兌美元暴跌。

歐元兌美元周三跌0.75%，來到1.044美元，而預計本月將下跌2.7%。

歐元兌瑞士法朗也跌到近7年半新低，至0.99663瑞士法朗。瑞士法朗也是避險資產資金流動的受益者。

Maybank資深外匯策略師Christopher Wong將歐元的下跌歸因於市場正考慮遠離風險較高的資產，主要央行警告通膨的長期存在，央行考慮優先對抗通膨，導致美元全面彈升。

在葡萄牙舉行的歐洲央行年會上，美聯準會主席說，即使會帶來經濟痛苦，但降低通膨是非常重要的。歐洲央行行長也發表了類似言論。

澳洲國民銀行外匯策略主管Ray Attrill說，更大的問題在於步入冬季之後，我們不知道歐元區的能源供應會發生什麼問題，因此我們對於歐元持謹慎態度。

目前美元指數也來到105.19，創下近兩周新高。