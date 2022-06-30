買房、買車都應衡量自身能力，一名32歲男子，在南部工作月薪6萬元，在30歲前分別買人生第一間房及車子，背負650萬元房貸及90萬車貸，每個月的固定支出為2萬5千元房貸、1萬5千元、孝親費8千，男子抱怨6萬薪水還是存不了錢，「只領基本薪資的人怎麼活？」不少網友看到90萬的車貸，紛紛留言，「你不是錢不夠用，是不會理財，90萬的車貸是在想什麼？」

原PO近日於論壇《Dcard》指出，今年32歲，在南部就業，工作性質為輪班制，一個月薪水是6萬元，他在25歲買了人生第一間房，房貸為650萬元，30歲時又買人生第一部車，車貸是90萬元，即便薪水達6萬元，還是讓他每個月都透支，「現在這薪水感覺沒辦法支撐一個家庭，都不敢去想該如何結婚了」。

原PO公布每個固定月支出，房貸加上房屋管理費是2萬5千元、車貸1萬5千元、孝親費8千、保險費3千、油錢雜費4千，其他生活基本開銷為5千，感嘆「想要存錢真的好難，已不敢再有生活娛樂了，那些只領基本薪資的人，到底怎麼過日子？」

文章上線，網友紛紛留言反問原PO，「南部工作60K還不夠用？我看你可以換工作了」、「在南部能領到這樣的薪水很不錯了」、「車貸可以貸到90萬也是厲害了，很急用車？」、「最大問題是為什麼要買車，還要貸到90萬吧」、「你不是錢不夠用，是不會理財，每個月的房貸跟固定支出事前都算得出來，還硬要背一個90萬的車貸是在想什麼？」