新北市板橋區民生路三段某當鋪，29日遭八里區某車行教唆10餘名黑衣人砸店槍擊，雙方駁火對開，其中李男疑遭同夥開槍誤傷，轄區海山警分局會同新北刑大組成專案小組偵辦，昨晚前2名槍手及涉嫌教唆的車行張姓老闆均已到案，警方全面追緝其餘共犯，今（30）日凌晨19人11車經策動及拘提已全數到案。

警方調查，被砸當鋪與八里區車行因各借貸同一計程車司機10萬元，雙方為誰先扣車引發糾紛，28日當鋪一方先撂人到車行砸店，車行老闆四海幫張姓男子即召集車行計程車及10餘名黑衣人，於29日中午到當鋪砸店報復，過程中雙方持槍對開，1人中槍送醫，無生命危險。

案發後李男因腹部、手臂槍傷，自行到板橋醫院就醫，後轉送亞東醫院手術，同夥林姓男子連開3槍後攜槍至派出所投案，當鋪內潘姓男子反擊，對外開1槍後即自後門逃逸，下午在板橋果菜公司落網。

槍手林男供稱，當時先聽到當鋪內朝外射擊1槍，所以開槍還擊，先對空開1槍後，再朝店內連開2槍。潘男則供稱，當時場面混亂，他對空先開1槍，續開第2槍時卡彈，他隨即從後門離開，逃往板橋果菜市場貨櫃屋躲藏。

車行老闆張男坦承指使人手到當鋪砸店，但否認教唆開槍。

專案小組表示，目前已將涉案張姓主嫌等11車19人查緝到案，釐清後，會持續再追查真相，到案犯嫌訊後依殺人未遂、槍砲、違反組織犯罪條例、毀損、傷害等罪嫌移送新北地檢署偵辦。