統計顯示，近一個月大中華與A股相關基金表現強勁，新台幣級別全數繳出正報酬，進一步觀察所有海外股票基金新台幣累積型，6月以來績效前十強清一色為陸股相關基金，且漲幅都在一成以上，表現相當亮眼，值得持續關注。

市場法人表示，近期國際股市表現仍舊波動頻繁，因通膨壓力還未解除，主要央行進一步採取貨幣緊縮政策應對，市場同時擔心此舉將拖累經濟成長前景，在不確定性與市場擔憂情緒籠罩下，全球主要股市表現跌多漲少，但陸股卻是極少數逆勢上漲的市場，截至6月28日止，深圳綜合指數上漲11.81％、滬深300指數上漲9.75％、上海綜合指數上漲6.99％，表現相當強勢。

群益中國新機會基金經理人洪玉婷指出，近期陸股表現較其他國際股市強勁，主要反映其疫情趨緩，供應鏈復工復產推進中，以及經濟周期領先歐美，市場信心修復之下，也進一步帶動股市反彈。後市來看，大陸經濟活動隨疫情防控鬆綁而持續復甦，物流狀況已有明顯好轉，產成品庫存開始去化，同時推動採購回升及原材料主動補庫存，出口增速也出現反彈，接觸型消費如餐飲也因疫情改善而自谷底復甦。

大陸在財政與貨幣政策持續發力、資金面也已見回補，因此在疫情改善、經濟活動修復、政策支持以及資金回流等條件支持下，有助為陸股表現提供支撐。

洪玉婷認為，產業方面可持續關注高景氣確認度的成長業別，如電動車、汽車零組件、新能源相關類股，其中因政策驅動與市場需求增漲下，全球電動車出貨量與滲透率持續提升，可望帶動相關類股表現。此外近幾年大陸電價市場改革，讓分布式光伏的投報率提高下，帶動近年光伏產業出貨量成長性加速，表現也值得持續關注。