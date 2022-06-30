搶國旅住房商機，JR東日本大飯店台北即日起至9月30日推出「凱華一泊二食住房專案」專案，5,980元起升等入住13坪大都會客房、鉑麗安全日餐廳自助式早餐，還有以北京宮廷菜系聞名的凱華樓中華料理「磐龍宮殿御膳」套餐。

JR東日本集團海外首家頂級飯店品牌-JR東日本大飯店台北(Hotel Metropolitan Premier Taipei)，位於台北市的絕佳位置，飯店設有288間客房、套房及七間獨具風格的餐廳、烘焙坊、酒吧等，此外飯店提供健身房、室內溫水游泳池、三溫暖水療中心等可供房客免費預約使用，提供一個與家、朋友人享受充滿日式風格與服務細節的餐飲住宿氛圍。

具30年廚藝經驗的楊德興主廚掌杓凱華樓中華料理餐廳，搭配專案套餐可選擇午餐或晚餐時段，此次提供的「磐龍宮殿御膳套餐」每套售價1,980元，內容含「凱華迎賓三品前菜」、熬燉3小時充滿膠原蛋白的「海底椰香燉花膠」、塞滿蝦漿濃郁口感的「XO醬明蝦鑲油條」、以炸芋頭絲成型加入干貝及肉塊的「康熙御膳雞裡蹦」、使用雲林快樂豬，口感扎實的「雪山紅袍戰斧豬」、嫩滑鮮香的「清蒸松茸石斑魚」，以及「後宮鳳凰嬪妃點」、「寶島季節生鮮果」等經典美饌。