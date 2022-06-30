肩負花蓮南區醫療使命的玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪（左三），疑因工作忙碌加上免疫疾病，面臨洗腎危機，其妻子吳宜玲（右三）不忍丈夫飽受疼痛，決定將自己的一顆腎臟捐給他，讓他能持續守護南區患者。（羅亦晽攝）

肩負花蓮南區醫療使命的玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪，疑因工作忙碌加上免疫疾病，洗腎出現問題，且腳水腫到鞋子都穿不下。（慈濟醫院提供／羅亦晽花蓮傳真）

肩負花蓮南區醫療使命的玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪，疑因工作忙碌加上免疫疾病，面臨洗腎危機，所幸妻子把自己的左腎捐給他，不僅讓他腫脹的腳也能穿鞋行走，更能持續守護偏鄉患者。（羅亦晽攝）

肩負花蓮南區醫療使命的玉里榮民醫院婦產科醫師鄭吟豪，9年前疑因工作忙碌，加上免疫疾病，面臨洗腎危機，其妻子吳宜玲不忍丈夫飽受疼痛，決定將自己的一顆腎臟捐給他，非直系血親的2人不僅配對成功，術後也恢復良好，讓醫療團隊直呼太神奇，鄭也承諾會妥善保養妻子的腎臟，持續守護南區患者。

41歲的鄭吟豪是台北人，在慈濟大學求學期間認識同為台北人、在慈濟科技大學唸書的妻子吳宜玲，畢業後2人不僅被花蓮的土「黏住」決定留下，鄭也因發現花蓮的醫療需求，取得專科醫師資格後，前往醫療資源較為缺乏的南區服務奉獻，一度成為「方圓百里唯一一位婦產科醫師」。

「腎臟是默默工作的器官，功能退化初期沒有症狀，僅疲勞、頭痛、睡眠品質不好等狀況」，鄭吟豪最忙碌的時後，每個月有一半時間日夜待命看診、接生，長期無法好好休息，免疫系統也跟著出狀況，不過他原先和一般人一樣，認為自己只是工作太累，吃點止痛藥、保養品即能緩解，怎料病情每況愈下，9年前經抽血才發現自己的腎功能已剩下原本的3分之1。

鄭吟豪發現腎臟出問題後，前往醫院吃藥治療恢復5成，但近幾個月因尿毒素上升，容易頭痛、疲倦，甚至腳水腫到鞋子都穿不下，經醫療團隊評估，若不進行腎臟移植，未來恐面臨洗腎，由於他擔心洗腎過程恐影響南區患者就診，因此返家後即問吳宜玲「妳願意捐腎給我嗎？」

吳宜玲不捨丈夫飽受疼痛，毫不猶豫答應，卻顧慮非直系血親活體移植面臨的種種問題，所幸經身體健康檢查、配對等過程均順利完成，本月17日經鄭吟豪大學學長、花蓮慈院器官移植中心主任陳言丞團隊動刀移植後，她的左腎即成丈夫右腎，術後2人恢復狀況均良好。

鄭吟豪直呼自己非常幸運，且經歷太過神奇，無法用以往的醫學經驗解釋，他也感謝妻子無私的付出，讓他又能持續守護南區偏鄉的患者，不僅會好好照顧妻子的腎漲，現在也對病患狀況及抽血數據相當敏感，發現有異時就會強烈建議到腎臟科看診、追蹤。

陳言丞指出，全台每年大愛捐贈腎臟約200多顆，但罹患腎病等待移植的患者卻有上萬人，比例相當懸殊，因此目前希望能推廣活體移植，不僅腎臟狀況較為理想，且受贈者的腎功能也能恢復良好、降低排斥率。