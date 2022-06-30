國民黨智庫執行長柯志恩甫獲黨徵召參選高雄市長，今（30）日下午首度以市長參選人身分，南下高雄參與市黨部主辦的「提名同志輔選工作會議」。針對在野發文質疑她在美國置產，柯志恩也在臉書反酸「側翼動作好快」，她盼過去政黨抹黑式的選戰手法，可以到此為止了。

柯志恩今在臉書秀出2019年11月1日兩筆公職人員財產申報表，當中顯示在美國加州有兩筆登記在她名下的房產。她強調，「我柯志恩光明正大，用的都是自己的名字，也都有依法申報。」

對於綠營、側翼針對「陽光女孩」狠酸，她表示，世界經濟、社會、政治和生活都全球化，「我的確是從南台灣外出打拚的陽光女孩，可以說我離開南部的時候是陽光女孩」。

柯志恩說，現在自己回來了，是一個教育專業的獨立女性，是一個為孩子長遠的未來用心思考的母親。她希望在高雄執政，能夠給更多的女孩，更多的年輕人，有機會可以賺到足夠的錢在全世界好的地方發展工作，好的地方置產。

柯志恩沉重呼籲，過去政黨之間這種側翼式、模糊焦點式、抹黑式的選戰手法，可以到此為止了。「我們的目標是要創造更多好的工作機會，創造更繁榮的高雄，創造未來一個更好的台灣」。