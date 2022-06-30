大陸國家主席習近平將出席香港回歸及新政府就職典禮，全國政協委員、工聯會立法會議員黃國表示，已收到當局通知，今（30）日下午有合照活動，明日有升旗禮及就職禮，已收到明確時間。

香港電台報導，黃國在節目中說，本次回歸活動安排有點混亂及不順暢，有數名工會成員，在27日才收邀請函，已過了閉環管理期，因此無法出席活動。他認為當局應總結經驗，避免再有這些錯誤與疏漏，除了靠信件、電郵，還應有電話通知，做得更仔細。

黃國說，他從23日開始，已做了近一個星期閉環管理，每日要做一次核酸檢測，期間不參加公眾活動及高風險飲宴活動，而他入住酒店後，不能外出，昨日餐點及今日早餐，也是由職員送到房間門口。

民建聯立法會議員梁熙則表示，今早仍在家，稍後才開始接受隔離。他表示，本次回歸活動安排很混亂，出現不少「甩轆」（形容頗大的差錯）情況，包括中英文不對照、流出電郵地址，很多同事好失望，得知有同事今早才收到邀請函，即時收拾行李，到酒店接受閉環管理。