大陸國家主席習近平將出席香港移交25周年大會暨政府就職典禮，據報習下午將乘高鐵赴港，預料他抵達時會發表簡短講話。之後會到灣仔會展，分批會見下屆政府的主要官員，以及社會各界及中資機構人士，再到科學園參觀。習今晚不會在港過夜，將乘坐高鐵到深圳，明早再赴港出席慶典，親自為候任行政長官李家超監誓。

在西九高鐵站，所有出入口經已封閉，有大批警員巡邏。鄰近的港鐵柯士甸站，多個出入口關閉，並有警車戒備，站內通往公共運輸交匯處的出入口仍可使用，附近有大批警員及保安戒備。

至於西九龍戲曲中心各出入口，已拉上鐵閘，禁止公眾進入，停車場及各出入口均有警員駐守，門外有告示顯示戲曲中心會關閉至7月1日。

根據中共官方中央廣播電視總台的「中國之聲」電台頻道節目表，今日下午2時50分起將播放名為「高鐵西九龍站歡迎儀式」的一小時節目，預料將報導習近平抵港情況。